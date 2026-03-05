На Тернопільщині школяр приніс до навчального закладу імітаційно-тренувальну гранату

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від директора Петриківського ліцею про те, що учень 8 класу приніс до навчального закладу предмет, зовні схожий на боєприпас.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, а також забезпечили безпеку учнів і педагогів.

У ході перевірки встановлено, що 14-річний хлопець приніс до ліцею імітаційно-тренувальну гранату, яку придбав через інтернет. За висновком фахівців, предмет не становив реальної загрози життю та здоров’ю людей, однак приносити подібні речі до навчальних закладів заборонено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2026 р. № 70.

Із неповнолітнім та його батьком ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. Стосовно батька складено адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ювенальні поліцейські також провели роз’яснювальну бесіду з учнями ліцею та їхніми батьками, наголосивши на необхідності дотримання правил безпеки, недопущення принесення у навчальні заклади небезпечних предметів і речовин та своєчасного повідомлення поліції у разі їх виявлення.

Правоохоронці закликають батьків приділяти належну увагу дітям, роз’яснювати їм можливі наслідки придбання та використання предметів, схожих на зброю чи боєприпаси.