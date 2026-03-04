Звільнені з полону тернопільські військовослужбовці отримають грошову допомогу від міської ради

Ще двоє військовослужбовців із Тернополя, які повернулися з російського полону, отримають одноразову фінансову допомогу від міської ради. Кожен із них, зокрема, отримає по 50 тисяч гривень. Загальна сума виплат становить 100 тисяч гривень.

Цього року таку підтримку отримали вже троє колишніх військовополонених. У 2025 році таку підтримку отримали 13 звільнених з полону військових.

Нагадаємо, фінансову підтримку можуть отримати військові, які брали участь у бойових діях, були захоплені в полон і після цього звільнені, а також зареєстровані на території Тернопільської громади. Ці виплати передбачені також для тих, хто переїхав із тимчасово окупованих територій чи зон бойових дій і наразі фактично проживають у Тернополі як внутрішньо переміщені особи.

Для отримання допомоги необхідно подати заяву на ім’я міського голови та додати відповідні підтвердні документи. Звернення приймаються у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: вул. Листопадова, 6, 1 поверх, у будні дні. Додаткову інформацію можна отримати у відділі по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8, тел.: (067) 395-88-62.