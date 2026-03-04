Збитки бюджету понад 869 тисяч гривень: на Тернопільщині судитимуть керівника комунального підприємства за зловживання службовим становищем

Слідчі Тернопільського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства Тернопільської обласної ради.

У ході досудового розслідування встановлено, що комунальне підприємство уклало договір з приватним підприємцем на оренду нежитлового приміщення. Директор підприємства, використовуючи своє службове становище, умисно погодив та підписав рахунки на оплату оренди за погодинною ставкою, що не було передбачено умовами договору.

Внаслідок таких дій орендна плата була занижена на понад 869 тис. грн. Ці кошти мали надійти до бюджету як плата за здачу в оренду комунального майна.

Орендар користувався приміщенням протягом трьох років. Порушення було виявлено під час аудиторської перевірки.

Директору комунального підприємства слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.