Ще 5313 мешканців Тернопільської громади отримають продуктові набори

Продуктові набори безоплатно отримають 5313 мешканців Тернопільської громади, які належать до соціально вразливих категорій. Допомога буде надана особам похилого віку, людям з інвалідністю І та ІІ групи, багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, а також тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Рішення про надання допомоги було затверджене на черговому засідання виконавчого комітету, враховуючи висновки комісії з розгляду заяв щодо продуктових наборів.

Для отримання наборів громадяни подають заяву на ім’я міського голови з відповідним переліком документів в управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8).