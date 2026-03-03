Україна та Польща розпочинають ремонт мосту на Тернопільщині коштом Євросоюзу

У межах міжнародної програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027» на дорозі М-19 у Тернопільській області відремонтують міст коштом Євросоюзу.

Про це у Фейсбуці повідомило Агентство відновлення, передає Укрінформ.

«Партнерську угоду про реалізацію інфраструктурної ініціативи підписано між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області та Мазовецьким воєводством, яке діє через Мазовецьке воєводське управління доріг у Варшаві (Польща). Це офіційний старт реалізації спільної ініціативи в межах міжнародної програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Агентства відновлення, проєкт передбачає капітальний ремонт мосту та підходів до нього на одній із головних транспортних артерій, що зв’язує Україну з Європою, – на дорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.

Цей міст є критично важливим для логістики, оскільки забезпечує безперервне сполучення в напрямку кордону з Румунією (на Бухарест), покращує умови для транскордонного руху.

Фінансування 90% вартості робіт покриває Європейський Союз у межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027». Решту 10% має профінансувати українська сторона за кошти з місцевих бюджетів.