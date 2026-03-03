На Тернопільщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення через кордон

Слідчі ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду.

Правоохоронці встановили, що нелегальний бізнес організував 42-річний уродженець Криму, який останнім часом проживав на Чортківщині. Він пообіцяв допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон із Румунією поза офіційними пунктами пропуску. Вартість такої “послуги” становила 14 тисяч доларів США. Гроші потрібно буде передати через довірену особу.

Підозрюваний надав детальні інструкції та поради щодо підготовки до переходу, а також взявся особисто доправити «клієнта» до сусідньої області.

7 січня організатор перевіз “клієнта” автомобілем з Тернополя до готелю в Чернівецькій області, розташованого неподалік кордону з Румунією. Поки вони були в дорозі, дружина підозрюваного отримала обумовлену суму грошей.

Правоохоронці затримали організатора. Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

За вчинене фігуранту загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.