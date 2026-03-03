Інтернет-шахрайство через “онлайн заробіток”: тернополянка втратила понад 113 тисяч гривень

До поліції надійшла заява від жительки Тернополя, 1962 року народження, про те, що вона стала жертвою шахрайства.

Зі слів заявниці, невідома особа, використовуючи месенджер, під приводом заробітку в інтернеті заволоділа її коштами.

Потерпілій обіцяли стабільний дохід від онлайн-діяльності, однак для участі в «проєкті» необхідно було здійснювати грошові перекази.

У результаті жінка самостійно перерахувала 113 000 гривень із власного банківського рахунку на рахунок невідомої особи.

Після отримання коштів зв’язок із так званими представниками «платформи» було припинено.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Поліція вкотре нагадує: пропозиції швидкого та гарантованого заробітку в мережі часто є складовою шахрайських схем.

Не переказуйте кошти невідомим особам, не вводьте реквізити банківських карток на сумнівних ресурсах і не довіряйте обіцянкам високого прибутку без перевіреної інформації.

Якщо ви стали жертвою подібних дій або маєте інформацію про шахрайські схеми – негайно повідомте на спецлінію 102.