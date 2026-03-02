Поліцейські Тернопільщини викрили групу осіб, які реалізовували по всій Україні рідини для вейпів сумнівної якості

Організацію незаконного обігу підакцизної продукції інкримінують слідчі поліції чотирьом жителям Тернопільської області. Фігурантам уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (транспортування, зберігання з метою збуту та реалізацію фальсифікованих рідин для електронних сигарет, вчинені групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України. Виявити один із магазинів, який реалізовував товар сумнівної якості, допомогла офіцерка служби освітньої безпеки.

У ході досудового розслідування стало відомо, що протиправну схему фігуранти налагодили ще у 2025 році. Упродовж кількох місяців вони організували постачання та продаж сумішей для вейпів по всій території держави. До незаконних заробітків залучили ще спільників з Черкаської області.

Фігуранти вибудували чітку схему із розподілом ролей та обов’язків. За даними слідства, організатор відповідав за рекламу та збут продукції через месенджер Telegram, налагодив канали постачання хімічної сировини для виготовлення і подальшого фасування рідин, а також координував діяльність інших учасників. Його спільниця займалася розповсюдженням реклами та продажем товару, адмініструвала інтернет-сайт, приймала та оформляла замовлення, вела облік і контролювала фінансові операції. Інші фігуранти здійснювали фасування готової продукції.

Сировину невідомого походження замовляли з Китаю, після чого її доставляли до Кривого Рогу для виготовлення та пакування. Фіктивні документи про нібито відповідність товару вимогам законодавства виготовляли на території Черкаської області. Готову продукцію розповсюджували через месенджери та профільні магазини. Основними покупцями, за даними правоохоронців, була молодь. Офіцерка служби освітньої безпеки отримала інформацію про придбання вейпу неповнолітньою особою. З дитиною провели відповідну бесіду та встановили, де саме школярці продали заборонений товар. Даний факт правоохоронці внесли до кримінального провадження.

Щомісяця ділки реалізовували близько 12 тисяч флаконів на суму понад 1,5 мільйона гривень. Правоохоронці встановили, що для легалізації прибутків учасники схеми використовували й фізичну особу-підприємця, через якого виводили кошти, отримані від незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження поліцейські спільно з бійцями спецпідрозділів КОРД та РПОП Тернопільської та Черкаської областейпровели 26 санкціонованих обшуків у трьох регіонах держави. Правоохоронці виявили та вилучили понад 53 тисячі флаконів ароматизаторів, понад 20 тисяч ампул із нікотином та 14 тисяч флаконів гліцерину та інших компонентів, а також готівку в іноземній та національній валюті. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 5,6 мільйона гривень.

Окрім цього, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління поліції Тернопільщини, співробітники управління карного розшуку та Бучацького відділення полції спільно з УСБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування незаконної схеми.