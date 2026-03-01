Поліція Тернопільщини розвиває систему дієвої підтримки ветеранів війни

Надання всебічної допомоги, сприяння соціалізації та адаптації ветеранів – основні завдання простору «Незламні духом», який працює на базі поліції Тернопільщини. У рамках цієї роботи ветеранський простір активно розширює партнерство та співпрацює з різними організаціями, установами та навчальними закладами.

Нещодавно ветеранський простір «Незламні духом» та Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка уклали меморандум про співпрацю. Документ підписали ректор вишу Богдан Буяк та координатор простору Руслан Пелехатий.

Співпраця відкриває нові можливості для підтримки ветеранів у сферах освіти, ментального здоров’я та професійної реінтеграції.

У рамках меморандуму передбачено проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, організацію спільних заходів, розвиток ветеранського руху, а також реалізацію освітніх програм, зокрема професійної підготовки та перепідготовки ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей.

Це вже не перший меморандум про співпрацю з вищим навчальним закладом. Раніше було укладено угоду з Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя, завдяки якій ветерани війни отримали можливість займатися водними видами спорту на базі цього вишу.

«Такі співпраці значно розширюють наші можливості підтримки ветеранів і створюють умови для їхньої активної участі в житті громади», – каже координатор простору Руслан Пелехатий.

Простір «Незламні духом» й надалі розширюватиме свою діяльність, проводитиме різноманітні заходи для захисників та їхніх родин і залучатиме якомога більше однодумців до своєї команди.