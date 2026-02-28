Псевдомагазин автомобільних шин ошукав тернополянина на 14 000 гривень

До поліції надійшло повідомлення від жителя Тернополя 1994 року народження про вчинення щодо нього шахрайських дій.
Зі слів заявника, він знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж автомобільних шин через інтернет-магазин.
Під приводом оформлення покупки невідома особа переконала його здійснити передоплату.
Потерпілий добровільно перерахував 14 000 гривень на банківський рахунок наданий шахраями.
Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а товар заявник так і не отримав.
У результаті йому заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайства.
Поліція нагадує громадянам:
– не перераховуйте передоплату на рахунки невідомих осіб;
– перевіряйте продавців, відгуки та історію сторінки;
– користуйтеся послугами післяплати або безпечної доставки;
– у разі підозри на шахрайство негайно телефонуйте на спецлінію 102.
Будьте обачними під час онлайн-покупок та не довіряйте сумнівним пропозиціям у соціальних мережах.