Весняні листівки методом ліногравюри виготовляли поліцейські та військові, які проходять реабілітацію у відомчому медзакладі Тернополя

Творчий майстер-клас із виготовлення листівок у техніці ліногравюри провели у ДУ «ТМО МВС України по Тернопільській області».

Захід організували для захисників, які проходять реабілітацію у відомчій медустанові. Мета зустрічі – психоемоційна підтримка та створення сприятливого реабілітаційного простору.

Викладачі кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання Тернопільського національного педагогічного університету ознайомили учасників з основами техніки ліногравюри. Вони пояснили деталі – від підготовки ескізу та різьблення до нанесення фарби й створення відбитка. Кожен мав можливість власноруч спробувати себе у ролі художника-графіка.

Під час роботи народжувалися весняні сюжети – квіти, птахи, символи оновлення. Процес, кажуть фахівці, вимагає уважності, акуратності та зосередженості, допомагаючи учасникам відволіктися від щоденних турбот і проблем. За словами організаторів, такі заняття сприяють розвитку дрібної моторики, концентрації уваги та внутрішньої рівноваги.

Кожна створена листівка стала унікальною – зі своїм настроєм і змістом. Спільна творча робота об’єднала учасників, створила атмосферу підтримки та довіри.

У медичному закладі переконані, що подібні заходи є дієвим інструментом психосоціальної підтримки та важливою складовою формування позитивного реабілітаційного середовища.