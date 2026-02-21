Тернопіль – лідер за Індексом Благополуччя молоді у 2025 році

Міська територіальна громада за підтримки управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради вже шостий рік поспіль провела опитування молоді в рамках ініціативи ІБМ спільно з Фондом Народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine). У 2025 році Тернопіль отримав найвищий показник – 0,78.

До проведення опитування активно долучилися Молодіжна міська рада Тернополя, молодіжні громадські організації, студентські та учнівські самоврядування. Завдяки спільній роботі отримано об’єктивні дані про потреби, виклики та можливості для розвитку молоді.

Динаміка показників ІБМ у Тернополі за останні роки:

2020 рік – 0,74

2021 рік – 0,76

2022 рік – 0,75

2023 рік – 0,73

2024 рік – 0,69

Індекс благополуччя молоді оцінюється за шкалою від 0 до 1, де 1 відповідає найвищому рівню благополуччя. Він охоплює ключові сфери життя: освіту, здоров’я, участь у громадському та політичному житті, безпеку, інформаційно-комунікаційні технології та економічні можливості. Високий результат Тернополя підтверджує системну роботу громади у сфері молодіжної політики та створення умов для самореалізації молоді.