Оперативники поліції встановили причетність жительки Тернополя до крадіжки з аптеки

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від фармацевта однієї з аптек на масиві “Сонячний” про те, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала доглядову косметику на суму майже 5 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетна 43-річна тернополянка. Жінка, скориставшись тим, що працівниця аптеки відволіклася на інших покупців, викрала товар зі стелажа.

Фігурантка не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше вона була судима за майнові злочини.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють причетність тернополянки до вчинення інших злочинів.