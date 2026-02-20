На сесії міськради представили звіт щодо розбудови безбар’єрного середовища в Тернополі за 2025-й рік

Під час сесії Тернопільської міської ради представили звіт про виконання плану дій у рамках Концепції «Тернопіль – місто без бар’єрів» за 2025 рік. Документ демонструє прогрес громади у створенні зручного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зокрема, за минулий рік у Тернополі влаштовано 5 безбар’єрних маршрутів, один із яких – найбільший – з’єднав масив «Дружба» і центральну частину міста в рамках всеукраїнської ініціативи «Рух без бар’єрів».

Для належної адаптації ветеранів створено «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв», два реабілітаційні центри та Центр ментального здоров’я. Служба «Соціальне таксі» надала понад 7200 послуг з перевезення до лікарень та установ.

Для зручності мешканців облаштовано 99 понижень тротуарів та пішохідних переходів. Громадський транспорт став доступнішим: на маршрутах працюють 150 низькопідлогових автобусів, а 127 одиниць транспорту обладнано системами звукового оповіщення зупинок.

У місті встановлено 12 світлофорних об’єктів, які обладнані звуковими сигналами.

В освітніх закладах міста діють 76 інклюзивних груп та 229 класів. Протягом року вдалося працевлаштувати 89 осіб з інвалідністю, а 151 особа отримала мікрогранти на розвиток власної справи.

Реалізація Концепції допомагає Тернополю ставати більш інклюзивним і комфортним для всіх жителів, відповідаючи сучасним стандартам безбар’єрності.

Ознайомитися зі звітом можна за посиланням.