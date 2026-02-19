Тернопільська міська рада передасть військовослужбовцям Starlink та інше обладнання

Тернопільська громада продовжує підтримувати Збройні сили України, забезпечуючи військових сучасним обладнанням для ефективного виконання бойових завдань.

Так, з метою посилення обороноздатності військових формувань та відповідно до запитів військових частин, Тернопільська міська рада передасть нашим захисникам необхідне оснащення:

Starlink Gen 3 в кількості 2 одиниці на загальну суму 36 000,00 грн;

в кількості 2 одиниці на загальну суму 36 000,00 грн; акумуляторну батарею (павербанк) НОСО в кількості 20 шт. на загальну суму 53 000,00 грн.

Загальна вартість обладнання складає 89 000,00 грн.

Нагадаємо, ознайомитися із переліком переданої допомоги для захисників ЗСУ можна за посиланням.