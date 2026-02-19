Міський голова Сергій Надал передав військовим сучасні квадрокоптери з акумуляторами

Тернопільська громада продовжує підтримувати українських військових, надаючи сучасні засоби для підвищення обороноздатності. Так, для потреб 71-ї окремої аеромобільної бригади було передано:

квадрокоптери DJI Matrice 4T в кількості 4 одиниці;

квадрокоптер DJI Matrice 30T в кількості 1 одиниця;

акумулятори AUTEL EVO MAX 4T/4N в кількості 10 одиниць;

акумулятори DJI Matrice 4 Series Battery в кількості 10 одиниць.

Загальна вартість обладнання становить 1 172 586, 00 грн. Квадрокоптери та акумулятори до них були придбані в рамках програми Тернопільської громади «Обороноздатність», яка спрямована на забезпечення наших військових необхідними ресурсами.

«Квадрокоптери – особливо цінні для військових завдяки своїм технічним можливостям. Вони допомагають нашим захисникам ефективно вести розвідку вдень і вночі, виявляти противника та оцінювати ситуацію на полі бою, – зазначив Сергій Надал. – Нехай ця техніка добре служить і пришвидшує нашу перемогу».