У Бережанах військовослужбовець ТЦК спровокував ДТП

Сім адміністративних протоколів склали на жителя Тернополя інспектори сектору реагування патрульної поліції. 17 лютого близько 18:30 наряд поліції помітив автомобіль марки Nissan на іноземній реєстрації, який рухаючись центральною дорогою Бережан, порушив правила дорожнього руху, не впорався з керуванням та збив дорожній знак.

Вимогу співробітників поліції зупинитися невідомий проігнорував та почав тікати з місця аварії. Зупинили його правоохоронці на вулиці Лепких. Кермувальник, намагаючись втекти, протаранив службове авто поліцейських, яке зазнало механічних ушкоджень. Потерпілих у ДТП немає.

У ході перевірки стало відомо, що порушник – чинний працівник РТЦК та СП. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити освідчення 41-річний чоловік відмовився.

На нього працівники Бережанського відділу поліції склали сім адмінпротоколів відповідно до п’яти статей Кодексу України про адміністративні правопорушення:

– дві згідно з ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна);

– 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння);

– ч.2 та 4 ст.122 (порушення правил руху автомагістралями й перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів);

– 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського);

– 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом).

Тривають перевірки.