За незаконне придбання та зберігання психотропів кременецькі поліцейські затримали місцевого жителя

У фігуранта вилучено понад 20 грамів забороненої речовини. Чоловік переконує – придбав психотроп для власного використання.

Співробітники Кременецького районного відділу поліції у ході реалізації оперативної інформації затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу 37-річного жителя райцентру. Під час поверхневого огляду у чоловіка було вилучено поліетиленовий пакетик з психотропною речовиною, ймовірно PVP. Речовий доказ направлено на експертизу.

Зі слів затриманого, заборонений товар він замовив в Інтернеті для власного використання. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до продажу заборонених речовин.

Щодо кременчанина розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.