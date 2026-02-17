Правоохоронці Тернополя викрили схему одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб територіального сервісного центру

Досудове розслідування за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб територіального сервісного центру розпочали слідчі Тернопільського відділу поліції.

Співробітники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили, що схему “заробітків” налагодила жителька Підволочиська 1982 року народження. За 500 доларів США вона обіцяла домовитися з працівниками Територіального сервісного центру ГСЦ МВС у Тернопільській області, допомогти безперешкодно скласти практичний іспит з водіння та отримати посвідчення водія.

Під час одержання неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США оперативники Тернопільського управління ДВБ НП України спільно зі слідчими Тернопільського відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури затримали фігурантку відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.