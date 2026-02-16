З вересня всі учні в школах Тернопільщини харчуватимуться безкоштовно

Уряд передбачив 14,4 млрд грн на безкоштовне харчування школярів із вересня

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

“Учні 1–11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. На цю програму у державному бюджеті закладено 14,4 млрд грн”, – йдеться у повідомлення.

Зазначається, що окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

“Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу”, – зазначила міністерка.

Також передбачені 5 млрд грн на укриття для шкіл та 1 млрд грн на підземні садочки, в першу чергу в прифронтових областях.

“Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва”, – повідомила Свириденко.