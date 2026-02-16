Поліцейські допомагають учасникам дорожнього руху під час негоди

На автошляхах області чергують поліцейські наряди, які забезпечують безпеку дорожнього руху та надають допомогу громадянам у разі потреби.

У Чортківському районі поблизу села Нирків поліцейські витягли із снігового замету автомобіль, у якому перебували двоє дітей віком 6 та 10 років. Повідомлення про те, що транспортний засіб не може самостійно продовжити рух, надійшло на спецлінію 102. На місце події виїхали співробітники сектору реагування патрульної поліції Заліщицького відділення поліції. Правоохоронці за допомогою спецтехніки допомогли витягнули авто зі снігової пастки, після чого водій зміг безпечно продовжити рух.

У Бережанах співробітники групи реагування патрульної поліції, повертаючись із виклику, помітили на узбіччі автомобіль із пробитим колесом та допомогли водієві його замінити.

Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними через негоду. Водіям слід враховувати стан дорожнього покриття, заздалегідь планувати маршрут руху, а за складних погодних умов – утриматися від поїздок.

Пішоходам під час переходу проїзної частини не слід поспішати – переконайтеся, що водій вас бачить, а транспортний засіб має змогу повністю зупинитися.

У разі надзвичайних ситуацій або якщо вам потрібна допомога, негайно телефонуйте на спецлінії 102 або 112.