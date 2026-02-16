На Тернопільщині судили старосту округу Микулинецької селищної ради

Теребовлянським районним судом Тернопільської області визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності старосту одного з старостинських округів Микулинецької селищної ради за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.

Доведено у суді, що староста не повідомив виконавчий комітет Микулинецької селищної ради про наявний у нього реальний конфлікт інтересів. Взяв участь в голосуванні. Прийняте рішення безпосередньо стосувалося здійснення підприємницької діяльності його свахою. Своїми діями порушив вимоги п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції». Участь у розгляді справи забезпечували прокурори Теребовлянської окружної прокуратури.

За рішенням суду на посадову особу органу місцевого самоврядування накладено штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду не набрало законної сили.