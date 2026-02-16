70 тисяч гривень за неіснуючі інвертори: поліцейські Тернопільщини розслідують шахрайство

До Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жительки одного з сіл Великоберезовицької територіальної громади 1984 року народження.

Жінка повідомила, що стала жертвою інтернет-шахрайства під час спроби придбати інвертори через популярний онлайн-майданчик.

Зі слів заявниці, вона знайшла оголошення про продаж інверторів та зв’язалася з продавцем.

Під приводом необхідності повної передоплати товару невідома особа переконала її перерахувати кошти в сумі 70 000 гривень на шахрайський банківський рахунок.

Після здійснення переказу зв’язок із «продавцем» обірвався, а товар заявниця так і не отримала.

За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та вживають заходів для притягнення його до відповідальності.

Поліція вкотре застерігає. Інвертори та інше енергетичне обладнання залишаються затребуваним товаром, чим користуються аферисти. Щоб уникнути втрати коштів:

– не здійснюйте повну передоплату незнайомим продавцям;

– перевіряйте профіль користувача, дату створення облікового запису та відгуки;

– користуйтеся офіційними сервісами безпечної оплати;

– уникайте переказів на карткові рахунки фізичних осіб без укладення договору чи підтвердження продавця.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102 або до найближчого відділення.

Своєчасне повідомлення підвищує шанси встановити зловмисників і повернути кошти.