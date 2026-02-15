Тернопільщина відкриває нові горизонти для підтримки ветеранів

У Тернопільській обласній раді відбулася важлива зустріч, яка може стати поштовхом до створення комплексної системи підтримки українських ветеранів. Президент польсько-американської неурядової організації «Humanitarian Innovation Group» Кшиштоф Щенсний зустрівся з головою Тернопільської обласної ради Богданом Бутковським.

0У заході також взяли участь заступник голови обласної ради Ігор Сопель, депутат обласної ради та голова Ради ветеранів Тернопільської області Олег Любінський та начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Тернопільської обласної ради Руслан Кулик.

Під час зустрічі обговорили ключові напрями підтримки ветеранів та їхню інтеграцію в мирне життя. Учасники підкреслили важливість створення системних програм адаптації, які поєднуватимуть психологічний супровід, професійну перепідготовку та розвиток нових кар’єрних можливостей.

«Humanitarian Innovation Group має практичний досвід реалізації масштабних гуманітарних проєктів. У 2022 році команда підтримала понад 65 тисяч біженців у Варшаві, де було створено один із найбільших центрів гуманітарної допомоги в Європі. Організація також розвиває наукові простори в Тернополі, Вінниці, Переяславі, Кам’янську, Ніжині, Бучі, що сприяють інноваціям, освіті та формуванню професійного майбутнього для молоді й внутрішньо переміщених осіб», – зазначив Кшиштоф Щенсний.

Саме цей досвід може бути адаптований для роботи з ветеранами. Йдеться не лише про соціальну допомогу, а й про створення середовища можливостей: від освітніх програм до інноваційних центрів, де можна розвивати нові ідеї, здобувати сучасні компетенції та реалізовувати професійний потенціал.

Важливим елементом обговорення стали також міжнародна співпраця та культурна дипломатія. Серед потенційних учасників культурних проєктів – Барбара Стрейзенд – легендарна артистка зі світовим авторитетом, чия родина походить із Тернопільщини. Її участь могла б стати потужним сигналом міжнародної солідарності та підтримки українських громад, зокрема ветеранів і молоді.

Учасники зустрічі наголосили, що сучасна турбота про ветеранів повинна виходити за межі базової соціальної допомоги, формуючи повноцінну екосистему можливостей – від освіти та інновацій до інтеграції в суспільне життя і міжнародного партнерства.

Зустріч засвідчила готовність Тернопільщини до системної співпраці з міжнародними організаціями, яка відкриває нові перспективи для гідної та ефективної підтримки українських ветеранів.