Галицький камерний оркестр виступив для воїнів у Тернополі

Муніципальний Галицький камерний оркестр знову зустрівся з воїнами, які проходять лікування у реабілітаційному відділенні «Recovery» КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги». Цього разу артисти представили нову програму «Хіти з любов’ю», до якої увійшли популярні сучасні та рок-композиції.

У залі були присутні як воїни, що відновлюються після поранень, так і медичний персонал. Під час концерту звучали інструментальні версії світових хітів, а ведуча програми Олена Лайко розповідала цікаві факти про виконавців та історію створення творів. Це дало глядачам можливість не лише насолодитися музикою, а й дізнатися щось нове.

За диригентським пультом працював художній керівник оркестру Андрій Аркуша. Концерт відбувся за сприяння Тернопільської міської ради.