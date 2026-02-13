Міський голова Сергій Надал передав для потреб військових два комплекти пристроїв РЕБ

Тернопіль продовжує надавати системну підтримку Збройним силам України для забезпечення військовослужбовців необхідною технікою, спорядженням та матеріально-технічними засобами.

Так, сьогодні, 12 лютого, для потреб військових 63-ї окремої механізованої бригади було передано два комплекти пристроїв радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить 293 998,00 грн.

«Війна сьогодні — це не лише про мужність людей, а й про сучасну техніку, яка використовується на полі бою. Тому сьогодні мав за честь передати ці РЕБи, які захищають від ворожих дронів і рятують життя бійців на передовій. Вони дають можливість ефективніше виконувати бойові завдання та зберігати найцінніше — життя, – наголосив Сергій Надал. – Дякую нашим військовим за захист України та за кожен день, який ми можемо жити під мирним небом. Дякую тернополянам-платникам податків за можливість допомагати захисникам. Нехай ці пристрої надійно служать і оберігають наших військових».