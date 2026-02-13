4000$ – за зняття з розшуку військовозобов’язаного: слідчі скерували до суду провадження щодо одержання неправомірної вигоди

Фігурант кримінального провадження отримав у тернополянина неправомірну вигоди за ухилення від мобілізації. Викрили його злочинну діяльність слідчі ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисник за чотири тисячі доларів пообіцяв військовозобов’язаному посприяти, аби останнього було знято з розшуку за порушення правил військового обліку. Це дозволило б ухилитися від призову на військову службу за мобілізацією.

Зловмисника було затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів. Йому оголошено підозру відповідно до частини 2 ст.369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.