Переправляв призовників за кордон: на Тернопільщині Нацполіція затримала зловмисника

За 13,5 тисяч євро фігурант обіцяв військовозобов’язаному «безпечний» проїзд через блокпости, поселення в готелі, трансфер до кордону та вказівки маршруту незаконного виїзду з країни. Наразі ділку повідомлено про підозру.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчі ГУНП в Тернопільській області викрили 54-річного місцевого мешканця, який організував схему переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон.

За грошову винагороду в розмірі 13,5 тисячі євро він обіцяв забезпечити доставку військовозобов’язаного до кордону та показати шлях незаконного перетину державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант попередив чоловіка про те, що, ймовірно, йому доведеться кілька днів проживати в готелі, аби дочекатися слушного моменту для переходу. З Тернопільщини до Львівщини зловмисник планував доправити «клієнта» автомобілем.

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання авансу. Гроші вилучили для проведення необхідних слідчих дій.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.