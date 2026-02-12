До 26 червня 2026 року власники зброї повинні оцифрувати дозволи на неї

Власникам зареєстрованої зброї в Україні варто перевірити свої документи вже сьогодні. До 26 червня 2026 року всі паперові дозволи, видані до запуску Єдиного реєстру зброї, мають бути внесені в електронну систему. Після цієї дати відсутність даних у реєстрі може створити правові ризики для власника.

Єдиний реєстр зброї запрацював у червні 2023 року. Його створили для того, щоб перевести облік та оформлення дозволів у цифровий формат і мінімізувати паперову тяганину. Йдеться про централізовану базу, де зберігається інформація про зареєстровану зброю та чинні дозволи на її зберігання і носіння.

“Це стосується передусім власників дозволів, оформлених у паперовій формі до 23 червня 2023 року. Такі документи залишаються чинними до завершення строку їх дії, однак вони мають бути внесені до ЄРЗ. Якщо дані вже внесені, дозвіл автоматично відображається в застосунку “Дія” і потреби носити із собою паперовий варіант більше немає”, – зазначає начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий.

Фахівці радять не відкладати оцифрування до останніх місяців, аби уникнути технічних затримок і можливих юридичних проблем після 26 червня 2026 року, коли електронний облік стане обов’язковою умовою підтвердження чинності дозволу.

Отримати консультацію з цього питання можна за телефоном: (0352) 53 05 30.