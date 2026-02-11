У Тернопільській окружній прокуратурі відбулися кадрові зміни

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

З 9 лютого 2026 року посаду керівника Тернопільської окружної прокуратури обійняв Віталій Горпинич. Його призначення погодили на рівні Генеральної прокуратури за поданням Ради прокурорів України.

«На адміністративну посаду його призначено наказом Генерального прокурора за рекомендацією Ради прокурорів України», – повідомили у прокуратурі.

Віталій Горпинич має понад 15 років стажу роботи в органах прокуратури. Професійну діяльність розпочав у 2008 році. Працював слідчим і прокурором у Житомирській області, обіймав керівні посади в місцевих прокуратурах, а також у підрозділах військової прокуратури.

У різні роки він був військовим прокурором Львівського гарнізону Західного регіону та очолював Волинську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

«До призначення керівником Тернопільської окружної прокуратури обіймав посаду начальника відділу в Тернопільській обласній прокуратурі», – додають в повідомленні.