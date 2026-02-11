Поліцейські Тернопільщини затримали на блокпосту чоловіка з бойовими гранатами та патронами

Власником трьох гранат, 89 патронів та піротехнічного засобу виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Співробітники патрульної поліції зупинили на блокпосту Підволочиська таксі, у салоні якого перебували військовослужбовці – жителі Закарпатської та Львівської областей. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловіки самовільно залишили військову частину.

Під час поверхневого огляду автомобіля в багажному відділенні правоохоронці виявили камуфльований рюкзак одного з пасажирів. Усередині знаходилися три гранати РГД-5 із запалами, 89 патронів калібру 5,45 мм та димова граната.

На місце події працювали співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області, слідчо-оперативна група Підволочиського відділення поліції та працівники Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Правоохоронці затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального Кодексу. Вилучені гранати та набої поліцейські направили на експертне дослідження.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

