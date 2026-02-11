Грошову допомогу на спорядження отримають ще 243 військових з Тернополя

Одноразову грошову допомогу на забезпечення спорядженням та технічними засобами отримають ще 243 військових з Тернополя. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 11 лютого.

Згідно з документом, 243 військовослужбовці отримають по 10 000 грн, а загальна сума виплат становить 2 430 000 грн. Загалом за 2025 рік грошову допомогу на спорядження отримали 3243 захисники. А у 2026 році такі виплати отримали 927 військових.

Подати документи на отримання допомоги захисники та захисниці можуть у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

За додатковою інформацією та у разі виникнення питань звертайтесь у відділ по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067)395-88-62.