Псевдопрацівник банку ошукав жительку Чортківського району на 90 тисяч гривень

До поліції Тернопільщини надійшло повідомлення про черговий випадок телефонного “банківського” шахрайства.

До правоохоронців звернулася жителька одного з сіл Чортківського району, 1994 року народження.

Жінка повідомила, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку.

Псевдопрацівник повідомив заявниці, що її банківська картка нібито заблокована, та під приводом «розблокування» попросив надати номер рахунку.

Після того як жінка виконала вимоги співрозмовника, з її банківської картки було знято 90 000 гривень.

За даним фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ознаками шахрайства.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними.

Поліція нагадує: працівники банків не телефонують клієнтам із вимогами повідомити реквізити карток, номери рахунків, коди з SMS чи іншу конфіденційну інформацію.

У разі отримання таких дзвінків слід негайно припинити розмову та самостійно звернутися до банку за офіційними контактами.