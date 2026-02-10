На Тернопільщині поліцейські офіцери громади допомагають людям під час тривалих відключень електроенергії

У період тривалих відключень електроенергії та складних погодних умов поліцейські офіцери громади спільно з рятувальниками, соціальними службами та органами місцевого самоврядування працюють у посиленому режимі, щоб ніхто не залишився без допомоги.

Особлива увага приділяється особам похилого віку, сім’ям внутрішньо переміщених осіб, людям з інвалідністю, ветеранам війни та багатодітним родинам. Упродовж вихідних поліцейські офіцери громади разом із працівниками соціального захисту відвідали такі родини та надали необхідну підтримку 223 особам. Вони допомагали людям заряджати мобільні телефони, доставляли продукти харчування, медикаменти та питну воду, приносили дрова, воду та прибирали сніг. Так, у Борщівській громаді поліцейські навідалися до самотньої 89-річної пенсіонерки. Через проблеми зі здоров’ям їй важко пересуватися. Поліцейські принесли дрова до будинку жінки та допомогли по побуту.

Для швидкого реагування на потреби громадян у кожній громаді створено спеціальні групи в месенджерах, до яких входять представники органів місцевого самоврядування, поліцейські офіцери громади, рятувальники та інші відповідні служби

Правоохоронці оперативно реагують на повідомлення, пов’язані з негодою. Наприклад, у Підгаєцькій громаді поліцейські офіцери розчистили автодорогу, де через намерзання льоду впало дерево. До прибирання долучилися також водії. Спільними зусиллями дорогу розблокували та відновили рух транспорту.

У кожному територіальному підрозділі поліції області працюють пункти обігріву, де мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити мобільні телефони.

У разі надзвичайної ситуації звертайтеся за телефонами: 101 (ДСНС), 102 (поліція) або 112. Також встановіть мобільний застосунок 112 Ukraine, який дозволяє викликати екстрені служби навіть за відсутності мобільного зв’язку.