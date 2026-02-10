Чоловік пропонував поліцейським 500 доларів за те, аби його не доправили до ТЦК СП за порушення правил військового обліку

Співробітники відділу поліції №2 Тернопільського районного управління задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди службовим особам. За порушення статті 369 (ч.1) жителю Чортківського району загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу №2 міста Тернополя про те, що за порушення правил дорожнього руху було зупинено автомобіль, яким керував житель Чортківщини. Під час перевірки документів було виявлено, що водій, згідно статті 210 КУпАП, порушив правила військового обліку. Йому було запропоновано проїхати до Тернопільського РТЦК та СП. Чоловік, аби уникнути цього, запропонував поліцейським 500 доларів. Корупційний факт задокументувала слідчо-оперативна група.

Щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду. Вирішується питання про оголошення підозри.