Тернополяни можуть отримати листівки з локаціями пунктів «Тепле місто»

У Тернополі для мешканців та гостей громади підготовлено зручні паперові листівки з переліком пунктів обігріву «Тепле місто». Такі пам’ятки дозволяють завжди мати під рукою необхідні адреси навіть за умови повної відсутності зв’язку та електроенергії.

Отримати листівку можна у приміщенні ЦНАПу (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6), а також в Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (вул. Миколи Лисенка, 8). Розміщені інформаційні матеріали у холі.

На листівках чітко структуровані локації за масивами – «Центр» , «Дружба» , «Східний» та «Сонячний». Окрім точних адрес, за допомогою спеціальних позначок вказано наявність критично важливих послуг у кожному пункті: потужних генераторів, медичних аптечок, безкоштовного інтернету (Wi-Fi), доступу до туалетів, а також можливості випити гарячого чаю.

Також дізнатися про пункти обігріву «Тепле місто» можна і в цифровому форматі. Зокрема, на сайті міської ради у розділі «Е-сервіси» доступна інтерактивна мапа, яка оновлюється щодня та містить детальні графіки роботи кожної точки.

Візьміть листівку для себе та своїх близьких похилого віку, щоб залишатися в безпеці та теплі за будь-яких обставин.