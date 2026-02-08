Міський голова Тернополя Сергій Надал передав для потреб захисників чотири квадрокоптери

Тернопіль продовжує підтримувати українських військовослужбовців, посилюючи обороноздатність наших захисників сучасною технікою.

Для потреб військових 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України було передано чотири квадрокоптери AUTEL EVO MAX 4T. Загальна вартість обладнання становить 631 200 гривень. Квадрокоптери були придбані в рамках програми Тернопільської громади «Обороноздатність», яка спрямована на забезпечення наших військових необхідними ресурсами.

«Дякуємо нашим захисникам за збереження незалежності, за те, що діти мають можливість вчитися в українських школах. Сьогодні маю за честь передати від нашої громади для нацгвардійців квадрокоптери, які допоможуть ефективніше виконувати їхні завдання та збережуть життя нашим хлопцям», — зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.