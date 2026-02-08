Аксесуари для ритуалів та біодобавки: тернопільські поліцейські припинили діяльність двох груп шахраїв

Одне угруповання аферистів спеціалізувалося на продажі біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів, інше – на реалізації атрибутики для проведення різноманітних ритуалів. Щомісячний дохід становив від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Наразі відомо, що від незаконної діяльності постраждали щонайменше 50 осіб з різних регіонів України, однак потерпілих може бути значно більше.

Масштабну спецоперацію з викриття шахраїв провели співробітники Управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, у кримінальному провадженні фігурують 25 осіб, які виманювали кошти у потерпілих. Незаконний бізнес організували мешканка Полтавської області та дві жительки Житомирщини. Раніше вони вже мали досвід у подібних аферах.

Організаторки ретельно підбирали персонал, який працював дистанційно. Ролі були чітко розподілені: оператори телефонували та вводили клієнтів в оману, інші працівники формували замовлення й надсилали посилки, а технічна служба забезпечувала безперебійну роботу комп’ютерного обладнання. Операторів навчали психології спілкування та методам взаємодії з потенційними клієнтами.

Одна група шахраїв видавала себе за медиків і пропонувала придбати «ліки» від будь-яких захворювань, які насправді були біологічно активними добавками. Інші аферисти представлялися «екстрасенсами» та тарологами, під час телефонної розмови з’ясовували проблеми людини й переконували, що можуть допомогти. Вони пропонували купити «енергетично заряджені» амулети, прикраси та іншу атрибутику для ритуалів. Замовлення відправляли поштою та надавали інструкції щодо приймання «ліків» та проведення «обрядів».

Щомісяця шахраї надсилали понад 2 000 посилок до різних міст України. Вартість одного замовлення становила від 2 до 12 тисяч гривень.

Серед потерпілих – пенсіонери, родичі загиблих та безвісти зниклих захисників, військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранень, а також їхні рідні.

Правоохоронці Тернопільщини за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели одночасно 26 санкціонованих обшуків на території 11 областей України. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, зброю, понад 35 тисяч доларів, чорнові записи, «товар», який надсилали клієнтам, та інші речові докази протиправної діяльності.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Оперативні заходи тривають. Поліцейські встановлюють інших потерпілих. Якщо ви стали жертвою шахраїв, просимо звертатися за телефоном: (098) 913-56-62.

