Онлайн-заробіток у «Telegram»: жителька Збаража втратила понад 27 тисяч гривень

До поліції Тернопільщини надійшло повідомлення про черговий факт інтернет-шахрайства, пов’язаного з так званими «онлайн-заробітками».

Як встановили правоохоронці, що невідома особа, під приводом надання дистанційного онлайн-заробітку, розмістила відповідне оголошення в месенджері Telegram.

Під час спілкування шахрай переконав заявницю самостійно перерахувати кошти на невідомий банківський рахунок нібито для «активації», «підтвердження», «старту роботи».

У результаті жінка перерахувала 27 600 гривень на банківську картку надану шахраєм, після чого зв’язок із «роботодавцем» зник.

За даним фактом проводиться досудове розслідування.

Поліція вкотре застерігає:

– не довіряйте оголошенням про швидкий та легкий заробіток у месенджерах;

– не перераховуйте кошти незнайомцям під будь-якими приводами;

– не повідомляйте дані банківських карток, CVV-коди та одноразові паролі;

– у разі підозрілих пропозицій – припиняйте спілкування та звертайтеся до поліції.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно телефонуйте 102 або звертайтеся до найближчого підрозділу поліції.