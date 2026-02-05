У Тернополі з балансу міської лікарні для потреб військової частини передадуть автомобіль та комплектуючі

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» на баланс однієї з військових частин.

Рішення ухвалене з метою посилення обороноздатності військових формувань, враховуючи звернення військової частини.

До переліку переданого майна увійшли автомобіль швидкої допомоги VOLKSWAGEN TRANSPORTER, автомобільний акумулятор ERA AGM 95Ah та комплект зимових шин розміром 215/60R1 у кількості 4 шт. Таке рішення дозволить не лише оптимізувати використання міського комунального майна, а й зміцнити спроможність військової частини до виконання своїх завдань.