Міський голова Тернополя Сергій Надал передав спецтранспорт для потреб 67-ї ОМБр

Міський голова Тернополя Сергій Надал передав для потреб 67-ї окремої механізованої бригади спеціалізований автомобіль швидкої допомоги. Передача відбулася відповідно до звернення військової частини щодо потреби евакуаційного транспортного засобу для виконання бойових завдань.

Для підрозділу передано VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2015 року випуску, комплект зимових шин та акумулятор ERA AGM 95Ah. Загальна вартість переданого майна становить 433,2 тис. грн. Автомобіль повністю обладнаний спорядженням для своєчасної евакуації поранених та надання медичної допомоги на передовій.

«Перш за все, дякую нашим захисникам за захист. Ви на передовій краще за всіх знаєте, що таке вартість кожної хвилини і кожної секунди, коли постає питання врятувати пораненого бійця. Сподіваюся, що цей автомобіль допоможе зберегти не одне життя, – наголосив Сергій Надал. – Дякую лікарні №2, яка спрямувала цей транспортний засіб для потреб військових. Разом – до спільної перемоги».

Представник бригади подякував за підтримки тилу, яка сприяє ефективній роботі на передовій.

«Від імені бригади висловлю подяку всім, хто долучився до цієї важливої справи. Насправді все, що би ми не робили на передовій, не було б можливим без підтримки людей в тилу. Без вашої допомоги нам дуже важко і ми щиро дякуємо за постійну підтримку», – зазначив військовий.

Передача автомобіля забезпечить оперативну евакуацію поранених та надання медичної допомоги на різних напрямках, що є критично важливим для збереження життя та здоров’я українських військових.