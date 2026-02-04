У Тернополі передали обладнання та комп’ютерну техніку для комунальних підприємств

Сьогодні, 4 лютого, на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про передачу обладнання та комп’ютерної техніки між комунальними установами міста.

Зокрема, з балансу Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) передано на баланс КП «Тернопільський міський палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса» генератор Pramac вартістю 52 468 гривень. Це обладнання забезпечить стабільну роботу установи та підвищить готовність до надзвичайних ситуацій.

Також КП «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Без обмежень» передано 10 ноутбуків Lenovo вартістю 91 300 гривень та 10 повербанків Logilink Mobile Powerbank вартістю 5 072 гривні.

Для військовослужбовців однієї з частин передано автомобільні шини Kleber Transalp 2+ у кількості 7 штук загальною вартістю 37 100 гривень.