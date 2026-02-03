Запрошуємо молодь Тернополя до участі в національно-патріотичних змаганнях «Кубок Шухевича»

У Тернополі стартувала реєстрація на національно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича 2026». Цей захід уже 16 років об’єднує молодіжні громадські організації та студентські колективи міста, поєднуючи спорт, командний дух і патріотичне виховання.

«Кубок Шухевича» проводиться на честь Генерала УПА Романа Шухевича та має на меті зміцнення національної свідомості серед молоді. Учасники змагань пройдуть випробування на витривалість, фізичну підготовку та кмітливість, де зможуть проявити свої лідерські якості та командну взаємодію.

Цьогоріч змагання триватимуть з 5 по 19 березня 2026 року. Зареєструвати команду можна до 14 лютого за посиланням ТУТ.

Організатори закликають усіх зацікавлених підтримати ініціативу та сприяти популяризації національно-патріотичних проєктів серед молоді Тернополя.