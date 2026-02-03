Слідчі тернопільської поліції оголосили підозру двом медичним працівникам за вимагання та отримання неправомірної вигоди

10

Працівниця Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру та лікар одного із районних медичних закладів вимагали 1500 доларів за виготовлення і видачу індивідуальної програми реабілітації людини з інвалідністю та оформлення необхідних медичних документів, які у подальшому слугували підставою проходження експертної оцінки повсякденного функціонування особи та  встановлення групи інвалідності.

Злочинну діяльність фігуранток викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими ГУНП в області та департаментом контррозвідки СБУ.  Під час передачі витягу про надання особі групи інвалідності зловмисниць було затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. У ході санкціонованих обшуків, проведених за місцями проживань та у робочих кабінетах фігуранток, вилучено кошти, мобільні телефони, флеш носії, документацію медичного характеру. 

Слідчі повідомили медичним працівникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Обом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

