Ремонт доріг зі збитками у понад 800 тисяч гривень: слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт відносно інженера з технагляду

Будівельна організація неналежним чином відремонтувала дорожнє покриття однієї з вулиць у селі Джурин Чортківського району, а фігурант кримінального провадження – інженер з технічного нагляду комунального підприємства знехтував своїми обов’язками у процесі контролю якості виконаних робіт.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що Білобожницька сільська рада уклала договір із приватною будівельною фірмою про ремонт дорожнього покриття однієї з вулиць села Джурин. Однак підрядник виконав роботи не в повному обсязі та з використанням неякісних матеріалів, порушуючи будівельні норми. Водночас інженер з технічного нагляду підписав акти прийому виконаних робіт, не впевнившись у їхній якості. Внаслідок такої службової недбалості громаді було завдано збитків понад 800 тисяч гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили інженеру з технічного нагляду про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.