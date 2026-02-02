Фішинг у чаті ОСББ: жителька Тернополя втратила майже 30 тисяч гривень

До поліції звернулася жителька Тернополя 1997 року народження із заявою про шахрайство.
За словами заявниці, у груповому чаті ОСББ в одному з месенджерів невідома особа поширила так зване “фішингове” посилання.
Перейшовши за ним, жінка помилково надала стороннім особам доступ до свого мобільного банківського застосунку.
У результаті з її банківського рахунку було незаконно списано 29 950 гривень.
За фактом події правоохоронці розпочали перевірку та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.
Поліція вкотре застерігає:
– не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо їх надсилають у знайомих або «службових» чатах;
– не вводьте одноразові коди, паролі та інші конфіденційні дані на сторонніх ресурсах;
– перевіряйте адресу сайту та джерело повідомлення;
– у разі підозрілих дій негайно звертайтеся до банку та блокуйте доступ до рахунку.
Якщо ви стали жертвою шахрайства – невідкладно повідомляйте поліцію за номером 102.