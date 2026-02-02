Для тернопільських школярів провели спортивно-розважальний захід «Зимові забави»

Днями на спортивному майданчику Тернопільської початкової школи №2 відбувся спортивно-розважальний захід «Зимові забави».

Юні учасники активно та весело проводили час на вулиці, беручи участь у зимових іграх, катанні на санчатах , гралися в сніжки та долучались до цікавих різноманітних активностях. Радісний сміх, гарний настрій і щасливі обличчя дітей стали найкращою нагородою та підтвердженням того, що захід вдався.

Організаторами «Зимових забав» виступили Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.