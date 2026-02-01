У Тернополі відбулося засідання Ради безбар’єрності міської територіальної громади, на якому підбили підсумки роботи за 2025 рік та обговорили плани на 2026-й. Серед головних тем, які розглянули, – нові маршрути безбар’єрності та локальні проєкти, що мають зробити місто більш доступним для всіх мешканців.

Міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслив, що ці заходи спрямовані на створення умов, які дозволять кожному мешканцю безперешкодно користуватися міськими установами та просторами. За його словами, місто прагне забезпечити працевлаштування людей з інвалідністю та одночасно створити для них зручні й безпечні умови перебування.

«Наше ключове завдання – не просто точкові покращення, а створення цілісної екосистеми комфорту. Ми затвердили нову схему безбар’єрних маршрутів, яка охоплює як стратегічні локації, так і конкретні об’єкти інфраструктури, – наголосив міський голова Сергій Надал. – Важливим етапом має стати впровадження посади уповноважених з питань безбар’єрності у кожній комунальній установі. Це – не просто адміністративне рішення, а реальна вимога часу. Оскільки наші заклади мають бути відкритими для працевлаштування людей з інвалідністю, ми зобов’язані забезпечити їм гідні умови: від безперешкодного доїзду до облаштування комфортного робочого місця. Безбар’єрність має стати нормою життя для кожного тернополянина».