У Тернополі ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати до 150 тис. грн на створення (розвиток) бізнесу

Тернопільська міська рада оголошує конкурс на отримання фінансування в межах Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2026-2027 роки. Прийом документів для участі у конкурсі розпочинається 2 лютого 2026 року.

Розмір фінансової підтримки на розвиток бізнесу становить до 150 000 грн. Фінансова підтримка надається у формі компенсації понесених витрат після повної реалізації бізнес-проєкту та спрямована на створення або розвиток власної справи суб’єктами ветеранського підприємництва.

Участь у конкурсі можуть брати:

військовослужбовці, які звільнені з лав Збройних Сил України та брали безпосередню участь у бойових діях;

дружини або чоловіки таких військовослужбовців.

Заявник повинен бути зареєстрованим та здійснювати підприємницьку діяльність на території Тернопільської міської територіальної громади, забезпечувати робочими місцями не менше ніж трьох осіб із рівнем оплати праці, встановленим законодавством України, і не мати заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

У разі визнання переможцем конкурсу заявника, що не зареєстрований як підприємець, він зобов’язаний здійснити державну реєстрацію підприємницької діяльності на території Тернопільської міської територіальної громади; створити не менше 1 робочого місця.

Компенсація надається на:

придбання обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих;

оренду приміщень та транспортних засобів, необхідних для реалізації бізнес-проєкту;

закупівлю ліцензійного програмного забезпечення;

навчання та консультації з питань започаткування і ведення бізнесу.

Для участі у конкурсі необхідно подати до Центру надання адміністративних послуг

(м. Тернопіль, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6) такі документи:

заяву;

проєкт розвитку бізнесу;

документи, що підтверджують планові витрати на реалізацію проєкту (цінові пропозиції на обладнання, сировину, матеріали тощо);

документ, що підтверджує безпосередню участь у бойових діях (у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України), виданий відповідними військовими формуваннями чи правоохоронними органами, не раніше 24 лютого 2022 року;

військовий квиток;

свідоцтво про шлюб (для дружин/чоловіків).

Детальніше з умовами участі у конкурсі та Порядком надання компенсації можна ознайомитись за посиланням ТУТ.

Кінцевий термін подання документів – 2 березня 2026 року.

Про дату розгляду поданих проєктів конкурсною комісією заявників буде повідомлено додатково.