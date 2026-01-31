Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду провадження щодо керівника фахового коледжу та його спільників

Слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо виконувача обов’язків директора одного з фахових коледжів Тернопільщини та трьох його спільників. Фігурантам інкримінували вимагання коштів за “допомогу” зі вступом до навчального закладу. Обвинувальні акти скерували до суду.

Протиправну схему викрили співробітники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. За даними слідства, керівник навчального закладу разом зі спільниками організував механізм незаконного збагачення, який дозволяв чоловікам призовного віку за гроші вступати до коледжу та отримувати відстрочку від мобілізації.

У ході досудового розслідування співробітники поліції встановили, що фігуранти організували схему одержання коштів від абітурієнтів призовного віку за безперешкодне зарахування на денну форму навчання, що надавало право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Щоб схилити вступників до “потрібного рішення”, учасники схеми навмисно створювали штучні перешкоди під час вступної кампанії – затягували розгляд документів або відмовляли у прийнятті, після чого пропонували “залагодити питання” за винагороду. Вартували такі послуги 700 доларів США.

Слідчі задокументували факт одержання неправомірної вигоди виконувачем обов’язків директора фахового коледжу через посередника.

Залежно від ролі у злочинній схемі фігурантам інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, пособництво в її одержанні, а також вплив на прийняття рішень службовими особами за попередньою змовою групою осіб:

– ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України;

– ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України;

– ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт слідчі поліції скерували до суду. Остаточне рішення у справі ухвалить “Феміда”.